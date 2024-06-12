"Большая семёрка" намерена выделить 50 млрд.$ за счёт замороженных российских активов

Страны G7 намерены выделить 50 млрд.$ из украденных активов России

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Страны G7 договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов до конца 2024 года, используя замороженные российские активы. Об этом сообщило агентство France Press.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам источника в Елисейском дворце, решение ещё предстоит проработать, чтобы оно соответствовало "законодательству, правилам государственных финансов, а также финансовым возможностям" стран-членов "семёрки".

Ранее сообщалось, что НАТО планирует выделять Украине по 50 млрд.$ ежегодно, причём Венгрия обещалась не участвовать в сборе денег, но не препятствовать остальным странам альянса.