США ввели санкции против 300 компаний финансового сектора России

В День России США ввели новые санкции против некоторых российских компаний.
Под ограничения попали в том числе следующие корпорации:
Также под ограничения попали компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытно-конструкторское бюро, концерн радиостроения "Вега" и НПО "Поиск".
Банк России заявил, что сделки с долларом и евро будут продолжать совершаться на внебиржевом рынке. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю ЦБ будет использовать данные банковской отчетности и внебиржевых торгов.
Финансовый сектор России за 2 года санкционного противостояния выработал защитные механизмы, и никаких потрясений на фондовом рынке, аналогичных марту 2022 года, ожидать не следует, хотя не исключены некоторые спекулятивные манипуляции, направленные на ослабление курса рубля и создание угрозы фондовому рынку России.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?