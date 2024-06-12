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США ввели санкции против 300 компаний финансового сектора России

Санкции США затронули "Мосбиржу", "СОГАЗ" и ещё более 300 компаний

1:36
Экономика » Финансы

В День России США ввели новые санкции против некоторых российских компаний.

Санкции США затронули "Мосбиржу", "СОГАЗ" и ещё более 300 компаний
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Под ограничения попали в том числе следующие корпорации:

  1. Московская биржа — она остановит торги долларом и евро с 13 июня, но продолжит торги юанем;
  2. Национальный клиринговый центр (НКЦ);
  3. Национальный расчетный депозитарий (НРД);
  4. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК);
  5. Страховое общество СОГАЗ — продолжит работать в прежнем режиме;
  6. Банк для бизнеса "Точка" — безопасности средств клиентов ничего не угрожает.

Также под ограничения попали компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытно-конструкторское бюро, концерн радиостроения "Вега" и НПО "Поиск".

Банк России заявил, что сделки с долларом и евро будут продолжать совершаться на внебиржевом рынке. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю ЦБ будет использовать данные банковской отчетности и внебиржевых торгов.

Финансовый сектор России за 2 года санкционного противостояния выработал защитные механизмы, и никаких потрясений на фондовом рынке, аналогичных марту 2022 года, ожидать не следует, хотя не исключены некоторые спекулятивные манипуляции, направленные на ослабление курса рубля и создание угрозы фондовому рынку России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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