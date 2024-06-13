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Объемы производства черной икры в России выросли

Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой

1:06
Экономика

Если 10-15 лет назад на внутреннем рынке доминировала импортная продукция, то сегодня уже наблюдается другая тенденция - производство черной икры в России выросло на 41%. Об этом сообщает "Российская газета".

Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
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Предприятия Карелии, Камчатки и Астраханской области вошли в тройку лидеров. Запасы осетровых поддерживаются за счет искусственного воспроизводства. Если ранее завозилась черная икра по заниженной цене нелегально, то сегодня введение маркировки "Честный знак" станет препятствием для этой "схемы".

Маркировка "Честный знак" используется для отметки товаров и услуг, которые соответствуют определенным стандартам качества, производства и безопасности. Это помогает потребителям быстро и легко определить товары, которые предлагаются компаниями, следующими честным и этичным бизнес-практикам. Такая маркировка может способствовать повышению доверия потребителей к продукции и услугам, а также продвижению бренда компании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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