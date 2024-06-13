Ежемесячное пособие будет выдаваться ученицам старших классов индийских школ

В Индии ученицы старших классов, если не выйдут замуж, будут получать стипендию

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный министр Индии Ассама Химанта Бисва Сарма объявил, что его правительство будет предоставлять ежемесячные стипендии всем ученицам с 11 класса и до окончания учебы в течение следующих пяти лет. Об этом передает Business Standard.

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Цель госпрограммы — отсрочить вступление девушки в брак, чтобы она могла стать финансово независимой, начала зарабатывать для себя и своей семьи.

Все девочки, обучающиеся в 11 и 12 классах, будут получать 1000 рупий каждый месяц, и 2500 рупий для девочек, продолжающих образование после окончания школы. Пособие не выплачивается замужним девушкам, дочерям министров, депутатов парламента. В июне и июле, во время летних каникул, деньги выдаваться не будут. Стипендия будет зачисляться на банковские счета девушек в течение 10 месяцев.