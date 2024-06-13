Карибский остров Гарди Сугдуб и 37 других населенных островов поблизости медленно уходят под воду

Из-за меняющегося климата и повышения уровня моря медленно затопляются карибский остров Гарди Сугдуб и 37 других населенных островов поблизости. Большинство из них находится менее чем на метр над уровнем моря. Этот уровень ежегодно повышается на 3,4 миллиметра. Об этом пишет The Economist.
Правительство Панамы начало переселение 300 семей с острова в новое жилье, построенное по госпрограмме на материке. Однако электричество там еще не подключено, нет системы сбора мусора, общественного транспорта до порта, что является большой оплошностью, учитывая, что большинство жителей занимаются рыбной ловлей и туризмом. К счастью, есть большая современная школа, которая будет открыта к концу года. Это и привлекает новых жителей. Занятия будут вестись как на испанском, так и на гунийском языках.
Когда-то предки этих семей жили на материке. Но болезни и конфликты с испанскими колонистами вынудили перебраться на острова в Карибском море. Но сегодня постоянные штормы и наводнения стали серьезной угрозой для жителей островов.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.