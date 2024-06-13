Стимулирование въездного турпотока в РФ принесло плоды

Въездной турпоток в Россию увеличился на 40%

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что с начала года турпоток иностранцев вырос на 40%. Об этом передает ТАСС.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам Решетникова, созданы различные механизмы стимулирования въездного турпотока, которые активно работают. С января по апрель наблюдается рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С августа прошлого года в России побывали 400 тыс. иностранцев. Они въезжали по электронным визам. Также для групповых поездок действует безвизовый режим. Это касается туристов из Китая, Ирана. С Индией в этом направлении тоже ведутся переговоры.

Самые популярные турнаправления — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Обе столицы обладают богатой историей, архитектурными памятниками и культурными достопримечательностями, имеют развитую туристическую инфраструктуру, включая отели, рестораны, магазины и транспортную систему, что облегчает пребывание иностранным посетителям. Сочи привлекает туристов своим уникальным сочетанием горных и морских пейзажей, благоприятным климатом и разнообразием природных достопримечательностей. Иностранные гости часто посещают крупных спортивные и культурные мероприятия, проводимые в вышеназванных городах.