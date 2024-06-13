Особая экономическая зона появится на территории стран-соседей Сингапура и Малайзии

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Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону

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Экономика

Сингапур и Малайзия близки к завершению разработки плана по созданию особой экономической зоны, которая направлена на стимулирование торговли и взаимосвязей.

Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону
Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

Страны уже работают над завершением строительства системы скоростного транспорта между городом Джохор-Бару в малазийском штате и северной частью Сингапура к 2026 году. Максимальная пропускная способность железнодорожного сообщения составит до 10 000 пассажиров в час в каждом направлении.

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"Если мы сможем продвигаться вперед с хорошим генеральным планированием, четкой и последовательной политикой вокруг ОЭЗ, с RTS, я думаю, это принесет большую экономическую выгоду обеим сторонам”, — сказал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на пресс-конференции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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