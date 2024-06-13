Особая экономическая зона появится на территории стран-соседей Сингапура и Малайзии

Сингапур и Малайзия близки к завершению разработки плана по созданию особой экономической зоны, которая направлена на стимулирование торговли и взаимосвязей.
Страны уже работают над завершением строительства системы скоростного транспорта между городом Джохор-Бару в малазийском штате и северной частью Сингапура к 2026 году. Максимальная пропускная способность железнодорожного сообщения составит до 10 000 пассажиров в час в каждом направлении.
Лидеры государств обсудили давние вопросы, связанные с водоснабжением, а также воздушным пространством и морскими границами
"Если мы сможем продвигаться вперед с хорошим генеральным планированием, четкой и последовательной политикой вокруг ОЭЗ, с RTS, я думаю, это принесет большую экономическую выгоду обеим сторонам”, — сказал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на пресс-конференции.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.