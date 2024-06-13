Особая экономическая зона появится на территории стран-соседей Сингапура и Малайзии

Сингапур и Малайзия создадут особую экономическую зону

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сингапур и Малайзия близки к завершению разработки плана по созданию особой экономической зоны, которая направлена на стимулирование торговли и взаимосвязей.

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Страны уже работают над завершением строительства системы скоростного транспорта между городом Джохор-Бару в малазийском штате и северной частью Сингапура к 2026 году. Максимальная пропускная способность железнодорожного сообщения составит до 10 000 пассажиров в час в каждом направлении.

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"Если мы сможем продвигаться вперед с хорошим генеральным планированием, четкой и последовательной политикой вокруг ОЭЗ, с RTS, я думаю, это принесет большую экономическую выгоду обеим сторонам”, — сказал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на пресс-конференции.