В Ирландии 41% молодых людей по-прежнему живет со своими родителями

Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость жилья в Ирландии самая высокая в ЕС, поэтому 41% молодых людей по-прежнему живет со своими родителями. Также уровень бездомности достиг нового максимума. Об этом передает Bloomberg.

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Майский отчет комиссии, назначенной правительством, призывает к радикальной реформе жилищного строительства. Согласно данным, Ирландии требуется около 250 000 домов для решения проблемы. В стране с населением чуть более 5 миллионов человек это достаточно серьезная задача.

"Это проблема, которая больше всего затронула мое поколение, — заявил Bloomberg после дебатов 30-летний кандидат в мэры от левоцентристской лейбористской партии Конор Шиэн. — Я провожу агитацию и вижу очень много семей разных поколений. Я вижу родителей, детей, внуков. Они все вынуждены жить вместе в домах с тремя или четырьмя спальнями. Дома набиты, как сардины, из-за жилищного кризиса”.