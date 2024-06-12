В Ирландии 41% молодых людей по-прежнему живет со своими родителями

Стоимость жилья в Ирландии самая высокая в ЕС, поэтому 41% молодых людей по-прежнему живет со своими родителями. Также уровень бездомности достиг нового максимума. Об этом передает Bloomberg.
Майский отчет комиссии, назначенной правительством, призывает к радикальной реформе жилищного строительства. Согласно данным, Ирландии требуется около 250 000 домов для решения проблемы. В стране с населением чуть более 5 миллионов человек это достаточно серьезная задача.
"Это проблема, которая больше всего затронула мое поколение, — заявил Bloomberg после дебатов 30-летний кандидат в мэры от левоцентристской лейбористской партии Конор Шиэн. — Я провожу агитацию и вижу очень много семей разных поколений. Я вижу родителей, детей, внуков. Они все вынуждены жить вместе в домах с тремя или четырьмя спальнями. Дома набиты, как сардины, из-за жилищного кризиса”.
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