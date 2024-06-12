Российская торговля нефтью показывает рост

Санкционные меры Запада в отношении российской нефти

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в мае увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем — до 7,7 миллиона баррелей в сутки. При этом доходы от экспорта нефти снизились на 0,6 миллиона долларов и составили 16,8 миллиарда долларов, как подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

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В целом, доходы от экспорта нефти из России оказались на 2,4 миллиарда долларов больше, чем в мае 2023 года.

Таким образом, санкционные меры Запада в отношении продажи российской нефти, в том числе и так называемый "ценовой потолок" окончились полным провалом.