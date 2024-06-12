Рост китайского экспорта не радует конкурентов

Экспорт Китая в мае превысил прогнозы — экономика страны все больше полагается на внешние рынки для стимулирования роста. Об этом пишет Business Insider.
Но по мере того, как Пекин поставляет свою продукцию по всему миру, усиливается торговая напряженность — для международных конкурентов это не очень приятное событие.
Китайская экономика все больше нуждается в альтернативах внутренним потребителям, и Пекин возлагает надежды на иностранных покупателей.
В прошлом месяце президент Джо Байден объявил о введении новых тарифов на передовые продукты Пекина, включая четырехкратное повышение пошлин на китайские электромобили. На прошлой неделе возобновились тарифы на солнечные панели китайского производства, поставляемые через Юго-Восточную Азию после кратковременного моратория.
Тем временем, будучи кандидатом от Республиканской партии, Дональд Трамп пообещал провести еще более жесткую протекционистскую политику, пообещав ввести 60-процентные пошлины на китайские товары.
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