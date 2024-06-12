Рост китайского экспорта не радует конкурентов

Торговая напряженность между Америкой и Китаем усиливается

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт Китая в мае превысил прогнозы — экономика страны все больше полагается на внешние рынки для стимулирования роста. Об этом пишет Business Insider.

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Но по мере того, как Пекин поставляет свою продукцию по всему миру, усиливается торговая напряженность — для международных конкурентов это не очень приятное событие.

Китайская экономика все больше нуждается в альтернативах внутренним потребителям, и Пекин возлагает надежды на иностранных покупателей.

В прошлом месяце президент Джо Байден объявил о введении новых тарифов на передовые продукты Пекина, включая четырехкратное повышение пошлин на китайские электромобили. На прошлой неделе возобновились тарифы на солнечные панели китайского производства, поставляемые через Юго-Восточную Азию после кратковременного моратория.

Тем временем, будучи кандидатом от Республиканской партии, Дональд Трамп пообещал провести еще более жесткую протекционистскую политику, пообещав ввести 60-процентные пошлины на китайские товары.