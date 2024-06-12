Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
Рост китайского экспорта не радует конкурентов

Торговая напряженность между Америкой и Китаем усиливается

1:06
Экономика

Экспорт Китая в мае превысил прогнозы — экономика страны все больше полагается на внешние рынки для стимулирования роста. Об этом пишет Business Insider.

Торговая напряженность между Америкой и Китаем усиливается
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Но по мере того, как Пекин поставляет свою продукцию по всему миру, усиливается торговая напряженность — для международных конкурентов это не очень приятное событие.

Китайская экономика все больше нуждается в альтернативах внутренним потребителям, и Пекин возлагает надежды на иностранных покупателей.

В прошлом месяце президент Джо Байден объявил о введении новых тарифов на передовые продукты Пекина, включая четырехкратное повышение пошлин на китайские электромобили. На прошлой неделе возобновились тарифы на солнечные панели китайского производства, поставляемые через Юго-Восточную Азию после кратковременного моратория.

Тем временем, будучи кандидатом от Республиканской партии, Дональд Трамп пообещал провести еще более жесткую протекционистскую политику, пообещав ввести 60-процентные пошлины на китайские товары.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
Туристам напомнили о мерах безопасности на воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников