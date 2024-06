На Украине начинают распродавать оставшееся имущество

Украина намерена продать государственные активы, чтобы получить средства для финансирования военных действий, сообщает The New York Times.

