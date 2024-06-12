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"Украина" пойдёт с молотка

Экономика

Украина намерена продать государственные активы, чтобы получить средства для финансирования военных действий, сообщает The New York Times.

"Украина" пойдёт с молотка
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По информации издания, правительство планирует выставить на аукцион около 20 государственных компаний, включая отель "Украина", торговый центр в Киеве, а также предприятия горнодобывающей и химической отраслей.

Представители власти признают, что стоимость активов будет ниже, чем до начала конфликта. Однако они надеются, что продажа активов поможет создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и привлечь инвестиции в страну.

Впрочем, имеющиеся долги за поставки вооружения и финансовые кредиты население Украины, если она сохранит нынешний курс, будет выплачивать в течение нескольких десятилетий. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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