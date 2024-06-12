На Украине начинают распродавать оставшееся имущество

Украина намерена продать государственные активы, чтобы получить средства для финансирования военных действий, сообщает The New York Times.
По информации издания, правительство планирует выставить на аукцион около 20 государственных компаний, включая отель "Украина", торговый центр в Киеве, а также предприятия горнодобывающей и химической отраслей.
Представители власти признают, что стоимость активов будет ниже, чем до начала конфликта. Однако они надеются, что продажа активов поможет создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и привлечь инвестиции в страну.
Впрочем, имеющиеся долги за поставки вооружения и финансовые кредиты население Украины, если она сохранит нынешний курс, будет выплачивать в течение нескольких десятилетий.
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