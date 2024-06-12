Продвижение альтернативных валют и платежных систем набирает обороты

Многополярный мир идет к дедолларизации

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Валютные эксперты бьют тревогу по поводу того, что страны БРИКС все больше отдают предпочтения местным валютам, а гегемония доллара в мировой торговле и финансах ослабевает. Об этом пишет Business Insider.

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По мнению других экспертов, усилия по продвижению альтернативных валют и платежных систем еще не достигли масштабов доллара США. Дедолларизация может набирать обороты, и внутренняя дисфункция США является реальной угрозой для доллара — безудержные федеральные расходы, политическая борьба и растущий протекционизм оказывают большее влияние, чем продолжающиеся попытки других стран дедолларизоваться.

Чтобы не ставить под угрозу доверие к доллару, США необходимо усилить содействие внутриполитической стабильности.