Продвижение альтернативных валют и платежных систем набирает обороты

Валютные эксперты бьют тревогу по поводу того, что страны БРИКС все больше отдают предпочтения местным валютам, а гегемония доллара в мировой торговле и финансах ослабевает. Об этом пишет Business Insider.
По мнению других экспертов, усилия по продвижению альтернативных валют и платежных систем еще не достигли масштабов доллара США. Дедолларизация может набирать обороты, и внутренняя дисфункция США является реальной угрозой для доллара — безудержные федеральные расходы, политическая борьба и растущий протекционизм оказывают большее влияние, чем продолжающиеся попытки других стран дедолларизоваться.
Чтобы не ставить под угрозу доверие к доллару, США необходимо усилить содействие внутриполитической стабильности.
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