Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов

Горнодобывающая компания Rare Earths Norway заявила, что обнаружила крупнейшее в Европе месторождение высокоценных редкоземельных элементов. Об этом передает CNBC.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license