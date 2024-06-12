Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов

Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания Rare Earths Norway заявила, что обнаружила крупнейшее в Европе месторождение высокоценных редкоземельных элементов. Об этом передает CNBC.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ожидается, что спрос на редкоземельные элементы и важнейшие минералы будет расти в ближайшие годы по мере того, как переход на экологически чистую энергетику набирает обороты. И возможно, скоро литий и редкоземельные металлы станут важнее нефти и газа. Месторождение редкоземельных металлов расположено в Телемарке, примерно в 210 километрах к юго-западу от Осло.

Китай был крупнейшим партнером ЕС по импорту редкоземельных элементов в 2022 году, на его долю приходилось 40% от общего объема импорта в пересчете на вес.