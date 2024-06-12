Компания Apple представила новые функции искусственного интеллекта

Акции Apple взлетели: компания представила программное обеспечение для ИИ

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Apple подскочили на 5% до нового рекордного уровня — около 203 долларов за акцию, побив предыдущий декабрьский рекорд. Об этом передает CNBC.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Компания представила свой долгожданный шаг в области искусственного интеллекта на ежегодной конференции разработчиков, состоявшейся 10 июня.

В ходе мероприятия Apple представила ряд новых функций искусственного интеллекта, включая капитальный ремонт своего голосового помощника Siri, интеграцию с ChatGPT от OpenAI, ряд инструментов для помощи при письме и новые настраиваемые смайлики.

Аналитики полагают, что новые функции искусственного интеллекта подтолкнут потребителей к обновлению своих устройств, поскольку инструменты доступны только на более новых моделях.