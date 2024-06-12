Компания Apple представила новые функции искусственного интеллекта

Акции Apple подскочили на 5% до нового рекордного уровня — около 203 долларов за акцию, побив предыдущий декабрьский рекорд. Об этом передает CNBC.
Компания представила свой долгожданный шаг в области искусственного интеллекта на ежегодной конференции разработчиков, состоявшейся 10 июня.
В ходе мероприятия Apple представила ряд новых функций искусственного интеллекта, включая капитальный ремонт своего голосового помощника Siri, интеграцию с ChatGPT от OpenAI, ряд инструментов для помощи при письме и новые настраиваемые смайлики.
Аналитики полагают, что новые функции искусственного интеллекта подтолкнут потребителей к обновлению своих устройств, поскольку инструменты доступны только на более новых моделях.
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