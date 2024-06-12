В Норвегии новый "налог на выезд" призван удерживать богатых от бегства с богатством

Законодатели Норвегии разработали новый “налог на выезд” для богачей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как удержать богатых эмигрантов от бегства с богатством? Прогрессивные законодатели Норвегии разработали новый “налог на выезд”, по которому богатые эмигранты будут платить налог на выезд без лазеек с нереализованного прироста капитала. У эмигрантов будет возможность выплачивать налог на выезд беспроцентными платежами в течение 12 лет или выплачивать всю причитающуюся сумму с процентами через 12 лет. Об этом пишет Common Dreams.

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Богатые люди в Норвегии платят большие налоги, что помогает поддерживать государственные услуги на достойном уровне. В списке 500 богатейших людей мира на сегодняшний день фигурирует только один норвежец — на 374-м месте.

Те норвежские богачи, которые чувствуют себя наиболее уязвленными, по мнению нынешнего законодательного большинства Норвегии, действительно имеют полное право покинуть страну. Но они не имеют права уйти со всем богатством, так как страна дала многое им, чтобы накопить капитал.