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Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах

Экономические перспективы в зарождающемся многополярном мире

2:55
Экономика

Новые данные Всемирного банка подчеркивают переход от мировой экономики, возглавляемой США, к многополярной мировой экономике, реальности, которую американские стратеги до сих пор не смогли признать. Об этом пишет Common Dreams.

Экономические перспективы в зарождающемся многополярном мире
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Данные Всемирного банка ясно показывают, что экономическому господству Запада пришел конец. В 1994 году на страны G7 (Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию, США) приходилось 45,3% мирового производства по сравнению с 18,9% мирового производства в странах БРИКС (Бразилия, Египет, Китай, Эфиопия, Индия, Иран, Россия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты). Ситуация изменилась. Сейчас БРИКС производит 35,2% мирового производства, в то время как страны G7 производят 29,3%.

По состоянию на 2022 год пятью крупнейшими экономиками в порядке убывания являются Китай, США, Индия, Россия и Япония. 

Несмотря на новые глобальные экономические реалии, служба безопасности США по-прежнему придерживается грандиозной стратегии ”первенства", то есть стремления США быть доминирующей экономической, финансовой, технологической и военной державой в каждом регионе мира.

По мере изменения доли мирового производства меняется и мировая мощь. Основной альянс под руководством США, в который входят США, Канада, Великобритания, Европейский союз, Япония, Корея, Австралия и Новая Зеландия, производил 56% мирового производства в 1994 году, но сейчас составляет всего 39,5%. В результате глобальное влияние США идет на убыль. Недавний яркий пример: когда группа во главе с США ввела экономические санкции против России в 2022 году, к ним присоединились очень немногие страны, не входящие в основной альянс. В результате у России не возникло проблем с переводом своей торговли в страны, не входящие в возглавляемый США альянс.

Мы вступаем в многополярный мир. Он тоже полон вызовов. Это может привести к новой “трагедии политики великих держав”, в которой несколько ядерных держав соревнуются. Либо все же великие державы будут проявлять взаимную терпимость, сдержанность и даже сотрудничество в соответствии с Уставом ООН, потому что они признают, что только такое государственное управление сохранит мир в безопасности в ядерный век.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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