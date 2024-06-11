Средняя стоимость московских новостроек выросла на треть за год

По данным VSN Group, за последний год средняя стоимость новостроек в Москве увеличилась на треть, сообщают "Известия".
Наибольший прирост цен зафиксирован в Восточном административном округе, где стоимость квадратного метра выросла с 308,6 тысячи рублей в июне прошлого года до 399,1 тысячи в текущем месяце.
Второе место по росту цен занял Юго-Западный округ, где цена за "квадрат" составляет 430,3 тысячи рублей против 340,2 тысячи годом ранее. В Юго-Восточном округе цены также выросли с 290,9 тысячи рублей до 348,8 тысячи.
Центральный административный округ оказался единственным, где цены практически не изменились.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?