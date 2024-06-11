В России изменятся условия выплат по ипотеке: как это отразится на рынке первичного и вторичного жилья

Специалисты напоминают, что с 1 июля будут внесены изменения в условия ипотечных программ, что повлияет на рынок первичного и вторичного жилья.
По мнению экспертов, которые были опрошены Life, перед приобретением недвижимости следует учитывать следующее.
Они отмечают, что программа льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых прекратит своё действие в следующем месяце, что, по их мнению, может немного замедлить рынок новостроек.
Тем не менее, сохранятся семейная и IT-ипотека. По словам сооснователя и генерального директора фонда "Бридж" Максима Федотова, существуют нюансы, на которые стоит обратить внимание покупателям вторичной недвижимости.
Он отметил, что рынок — это одно, а цены на конкретные квартиры могут отличаться. Например, цены на рынке могут снижаться, а определённая категория недвижимости может дорожать.
Допустим, квартиры, где окна выходят на несколько сторон, рядом есть детский садик, школа и вся необходимая инфраструктура. Тут цена вторичного жилья может расти вопреки общему тренду.
Руководитель отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк предположил, что в России произойдёт незначительный спад продаж в ближайшие два-три месяца.
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