В России изменятся условия выплат по ипотеке: как это отразится на рынке первичного и вторичного жилья

В России с 1 июля скорректируются условия ипотечных программ

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты напоминают, что с 1 июля будут внесены изменения в условия ипотечных программ, что повлияет на рынок первичного и вторичного жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению экспертов, которые были опрошены Life, перед приобретением недвижимости следует учитывать следующее.

Они отмечают, что программа льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых прекратит своё действие в следующем месяце, что, по их мнению, может немного замедлить рынок новостроек.

Тем не менее, сохранятся семейная и IT-ипотека. По словам сооснователя и генерального директора фонда "Бридж" Максима Федотова, существуют нюансы, на которые стоит обратить внимание покупателям вторичной недвижимости.

Он отметил, что рынок — это одно, а цены на конкретные квартиры могут отличаться. Например, цены на рынке могут снижаться, а определённая категория недвижимости может дорожать.

Допустим, квартиры, где окна выходят на несколько сторон, рядом есть детский садик, школа и вся необходимая инфраструктура. Тут цена вторичного жилья может расти вопреки общему тренду.

Руководитель отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк предположил, что в России произойдёт незначительный спад продаж в ближайшие два-три месяца.