Госдума приняла законопроект, которым запрещается приватизировать имущество религиозного назначения

Принят закон о запрете приватизации религиозного имущества

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме принят законопроект, который запрещает приватизацию имущества религиозного назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно агентству, инициатива о законе возникла по предложению Русской православной церкви. После принятия данного закона сделки по приватизации религиозного имущества будут признаны недействительными.

В настоящее время законодательство позволяет государству или местным органам самоуправления продавать такое имущество частным лицам.

Законопроект был представлен представителями РПЦ в Госдуму еще 7 июня 2023 года. Согласно этому закону, сделки с религиозным имуществом, совершённые после 30 ноября 2010 года, будут признаны недействительными.