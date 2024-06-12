Российские бизнесмены продолжаю вести расчёты в долларах и евро

Почти половина российских компаний продолжает вести расчёты в долларах и евро, согласно результатам опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой группой "Б1", "Деловой Россией" и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России. Об этом сообщает "Ведомости".
Из опроса следует, что 47 процентов респондентов предпочитают вести расчёты в долларах. Среди крупных компаний этот показатель достигает 50 процентов, а среди более мелких фирм составляет 45 процентов. Что касается евро, то этой валютой пользуются 42 процента опрошенных предпринимателей: 27 процентов среди малого бизнеса и 63 процента среди крупных компаний.
Почти все представители крупного бизнеса, участвовавшие в опросе, выразили надежду на развитие международных расчётов через инструменты БРИКС. Более половины участников опроса торгуют со странами этой ассоциации.
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