Акции "Газпрома" рухнули до исторического минимума

На Мосбирже в понедельник, 10 июня, акции "Газпрома" упали более чем на 3,5 процента, достигнув минимума за последние семь лет.
По данным площадки, последний раз они опускались до такого уровня в сентябре 2017 года.
Котировки бумаг "Газпрома" к концу торгов снизились до 117,9 рубля за штуку. Самый низкий результат акций крупнейшей российской газовой компании был зафиксирован в 2013 году — 106,5 рубля, хотя в долларовом эквиваленте капитализация "Газпрома" сейчас на историческом минимуме.
Главной причиной потери четверти стоимости компании с начала года стали её первые финансовые потери за последние 25 лет.
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