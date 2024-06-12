Акции "Газпрома" рухнули до исторического минимума

Акции "Газпрома" потеряли более 3,5 процента

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Мосбирже в понедельник, 10 июня, акции "Газпрома" упали более чем на 3,5 процента, достигнув минимума за последние семь лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным площадки, последний раз они опускались до такого уровня в сентябре 2017 года.

Котировки бумаг "Газпрома" к концу торгов снизились до 117,9 рубля за штуку. Самый низкий результат акций крупнейшей российской газовой компании был зафиксирован в 2013 году — 106,5 рубля, хотя в долларовом эквиваленте капитализация "Газпрома" сейчас на историческом минимуме.

Главной причиной потери четверти стоимости компании с начала года стали её первые финансовые потери за последние 25 лет.