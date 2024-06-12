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"Газпром" зафиксировал исторический минимум по добыче природного и попутного газа

Добыча природного и попутного газа "Газпромом" упала на 13%

1:11
Экономика

По данным годового отчёта компании, за 2023 год добыча природного и попутного газа "Газпрома" сократилась на 13 процентов и составила 359 миллиардов кубометров, что является историческим минимумом.

Добыча природного и попутного газа "Газпромом" упала на 13%
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сравнивая с 2021 годом, упадок составил 30 процентов (156 миллиардов кубометров). В период после преобразования министерства газовой промышленности СССР в газодобывающий концерн, объём добычи превышал 600 миллиардов кубометров.

Отмечается также, что переработка газа выросла с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров. Добыча нефти увеличилась с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона, а переработка нефти, стабильного газового конденсата и других жидких углеводородов снизилась с 57,5 миллиона тонн до 56,8 миллиона.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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