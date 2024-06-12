Каковы экономические настроения россиян?

Экономические настроения, как социальный барометр, показывают восприятие россиян текущей экономической ситуации в стране и ожидания относительно ее развития. ВЦИОМ представил результаты опроса.
О работе
Большинство респондентов (58%) считает, что найти хорошо оплачиваемую работу достаточно сложно. 31% опрошенных придерживается мнения, что это не составит труда. Люди с высоким уровнем дохода (57%) уверены, что сегодня на рынке представлен широкий выбор вакансий с желаемой зарплатой. Как правило, соискатели с высоким уровнем образования, квалификации, опытом имеют большие доходы — они конкурентоспособны на рынке труда и уверены в своих возможностях. Низкодоходная группа респондентов (79%) думает, что почти невозможно найти работу с желаемым уровнем оплаты.
Об уровне зарплат
Рост зарплат наблюдается у миллениалов (41%) и поколения оттепели (47%).
О расходах
Треть россиян (31%) придерживается мнения, что наступило время для совершения крупных покупок. 46% — респонденты с противоположным мнением.
О сфере кредитования
66% уверены, что сегодня нужно забыть о кредитах. Скептически настроены в этом смысле миллениалы (73-79%).
О предпринимательской активности
43% опрошенных отмечают активность бизнеса, рост предложений товаров и услуг. Почти столько же не видят никаких изменений в этом направлении. Рост предпринимательской активности наблюдается в сельской местности и небольших городах. В мегаполисах конкуренция высокая, поэтому новые игроки испытывают проблемы с выходом на рынок.
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