Каковы экономические настроения россиян?

ВЦИОМ представил результаты опроса об экономических настроениях россиян

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономические настроения, как социальный барометр, показывают восприятие россиян текущей экономической ситуации в стране и ожидания относительно ее развития. ВЦИОМ представил результаты опроса.

Фото: commons.wikimedia.org by Информатор Подмосковья is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

О работе

Большинство респондентов (58%) считает, что найти хорошо оплачиваемую работу достаточно сложно. 31% опрошенных придерживается мнения, что это не составит труда. Люди с высоким уровнем дохода (57%) уверены, что сегодня на рынке представлен широкий выбор вакансий с желаемой зарплатой. Как правило, соискатели с высоким уровнем образования, квалификации, опытом имеют большие доходы — они конкурентоспособны на рынке труда и уверены в своих возможностях. Низкодоходная группа респондентов (79%) думает, что почти невозможно найти работу с желаемым уровнем оплаты.

Об уровне зарплат

Рост зарплат наблюдается у миллениалов (41%) и поколения оттепели (47%).

О расходах

Треть россиян (31%) придерживается мнения, что наступило время для совершения крупных покупок. 46% — респонденты с противоположным мнением.

О сфере кредитования

66% уверены, что сегодня нужно забыть о кредитах. Скептически настроены в этом смысле миллениалы (73-79%).

О предпринимательской активности

43% опрошенных отмечают активность бизнеса, рост предложений товаров и услуг. Почти столько же не видят никаких изменений в этом направлении. Рост предпринимательской активности наблюдается в сельской местности и небольших городах. В мегаполисах конкуренция высокая, поэтому новые игроки испытывают проблемы с выходом на рынок.