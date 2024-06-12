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Представители компаний из Приморского края завершили переговоры с потенциальными партнёрами в Таиланде

Тайские производители заинтересовались рыбой из России

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Экономика

Представители компаний из Приморского края завершили успешные переговоры с потенциальными партнёрами в Таиланде. Особый интерес иностранных бизнесменов вызвали местные продукты региона, такие как замороженная рыба, мука, растительное масло и органические удобрения.

Тайские производители заинтересовались рыбой из России
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Встречи прошли при поддержке регионального Центра экспорта в рамках национальных проектов по развитию малого и среднего бизнеса, а также международного сотрудничества и экспорта.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, пять местных компаний, специализирующихся на продаже замороженной рыбы, морепродуктов, муки, растительных масел, органических удобрений и торфогрунтов, посетили Бангкок.

На крупнейшей в стране выставке пищевой промышленности THAIFEX — Anuga Asia 2024, они нашли потенциальных деловых партнеров и начали предварительные обсуждения. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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