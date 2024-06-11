Итальянские власти хотят направить миллионы евро на поддержку украинской экономики

Италия намерена инвестировать денежные средства в украинскую экономику

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Италия планирует вложить дополнительные средства в украинскую экономику для её восстановления. Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Информация предоставлена ТАСС.

По его словам, новый пакет финансовой помощи составит 140 миллионов евро и будет использован для различных целей. В том числе, средства будут направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, финансирование добычи полезных ископаемых, а также поддержку сельского хозяйства и гуманитарного сектора Украины.

Отмечая это, он подчеркнул, что помощь Италии Украине не ограничится только военной сферой, она также будет охватывать ключевые отрасли экономики страны.