Итальянские власти хотят направить миллионы евро на поддержку украинской экономики

Италия планирует вложить дополнительные средства в украинскую экономику для её восстановления. Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.
Информация предоставлена ТАСС.
По его словам, новый пакет финансовой помощи составит 140 миллионов евро и будет использован для различных целей. В том числе, средства будут направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, финансирование добычи полезных ископаемых, а также поддержку сельского хозяйства и гуманитарного сектора Украины.
Отмечая это, он подчеркнул, что помощь Италии Украине не ограничится только военной сферой, она также будет охватывать ключевые отрасли экономики страны.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?