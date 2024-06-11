Лидеры стран Группы семи планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы РФ

Лидеры стран G7 планируют достичь соглашения о формировании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Согласно информации, лидеры стран G7 планируют обсудить создание такого фонда на предстоящем саммите в Италии с 13 по 15 июня.
По данным газеты Financial Times от 20 мая, со ссылкой на свои источники, Соединенные Штаты давят на страны G7 с целью выделить кредит Украине под залог доходов от российских активов.
В случае одобрения этого плана, Киев может получить $50 млрд. Некоторые страны, включая Германию, Италию, Францию и Японию, изначально высказались против этой инициативы.
Однако их позиция начала меняться под давлением Вашингтона, который нацелен на согласование данного плана на саммите G7 и включение положения о распоряжении доходами от российских активов в совместное заявление по итогам встречи.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.