Лидеры стран Группы семи планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы РФ

G7 планирует создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидеры стран G7 планируют достичь соглашения о формировании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно информации, лидеры стран G7 планируют обсудить создание такого фонда на предстоящем саммите в Италии с 13 по 15 июня.

По данным газеты Financial Times от 20 мая, со ссылкой на свои источники, Соединенные Штаты давят на страны G7 с целью выделить кредит Украине под залог доходов от российских активов.

В случае одобрения этого плана, Киев может получить $50 млрд. Некоторые страны, включая Германию, Италию, Францию и Японию, изначально высказались против этой инициативы.

Однако их позиция начала меняться под давлением Вашингтона, который нацелен на согласование данного плана на саммите G7 и включение положения о распоряжении доходами от российских активов в совместное заявление по итогам встречи.