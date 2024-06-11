Стало известно, сколько россияне готовы потратить на свадьбу в этом году

Минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 55 тыс. рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным аналитиков кошелька "ЮMoney" и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в текущем году минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 55 тыс. рублей, сообщают "Известия".

Фото: unsplash.com by Luis Tosta is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аналитики отметили увеличение числа покупок свадебных платьев с 1 апреля по 31 мая на 2% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос до 26 710 рублей (+5% к уровню прошлого года). Также зафиксирован рост числа покупок мужских костюмов для свадьбы на 8%, а средний чек увеличился на 5%, достигнув 7510 рублей.

По словам издания, количество покупок букетов невесты в этом году уменьшилось на 1%, но средний чек вырос на 8%, до 2910 рублей.

Покупок шампанского в апреле и мае было на 6% меньше, чем год назад, но средний чек увеличился на 13% и составил 459 рублей. Обручальные кольца приобретали на 10% чаще, а средний чек увеличился на 5%, достигнув 8740 рублей.