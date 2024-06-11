Как санкции против России повлияют на цены на древесину в Финляндии

По данным Tekniikka&Talous, в Финляндии ожидается ежегодный рост стоимости древесины на 10% в среднем из-за санкций против России, как сообщает прогноз Института природных ресурсов страны.
К 2023 году цены на балансовую древесину предполагается вырастут на 11-14% по сравнению с 2022 годом. Березовые лесоматериалы подорожают на 13%, а хвойные на 3%.
Этот тренд будет продолжаться из-за увеличения спроса в лесопромышленности, растущей потребности в энергетической древесине и введённых антироссийских санкций.
По результатам 2023 года доходы российских экспортеров от продажи древесины в дружественные страны увеличились на треть по сравнению с предкризисным 2021 годом, составив $4 млрд. Основным покупателем стал Китай (около $2,4 млрд).
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.