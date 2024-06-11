Паника на Уолл-стрит: фондовый рынок готовится к потрясению на этой неделе

Согласно Bloomberg, самые известные финансовые институты Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase и Citigroup, призывают инвесторов готовиться к возможной "встряске" на фондовом рынке на этой неделе.
Причиной этого могут стать данные по инфляции и решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентной ставки, которые ожидаются в среду.
Как сообщает глава отдела анализа рынка США в JPMorgan Эндрю Тайлер, к концу недели индекс S&P 500 может измениться на 1,3-1,4%.
Поскольку индекс потребительских цен и решение ФРС будут объявлены в один день, существует вероятность, что результаты индекса потребительских цен окажутся в тени пресс-конференции председателя центробанка Джерома Пауэлла.
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