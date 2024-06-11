В каких странах традиция давать чаевые теряет свою прежнюю значимость?

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За рубежом растет "усталость от чаевых"

Экономика

В различных культурах и странах традиция давать чаевые приобрела различные формы и значения. Например, в некоторых странах чаевые считаются обязательными и встроенными в цену услуги, в то время как в других странах это является проявлением щедрости и внимания.

За рубежом растет "усталость от чаевых"
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Со временем культура чаевых стала распространяться по всему миру и стала неотъемлемой частью сервисной индустрии, включая рестораны, отели, такси и другие виды услуг.

Согласно опросу, проведенному Statista Consumer Insights в шести странах в 2021 году, более четырех из десяти человек сказали, что чаевых ожидать не следует. В Швеции доля людей, считающих, что чаевые не должны быть обязательными, составила 43%, а в Великобритании — 41%, около 20% — в США, Германии и Китае. Рост "усталости от чаевых" объясняется эффектами инфляции в разных странах мира. Об этом пишет Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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