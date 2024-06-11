Автомобили сейчас уже не те: в автомобильном секторе США дефицит рабочих рук

Американские автосервисы испытывают проблемы с поиском квалифицированных механиков

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавнее исследование Фонда TechForce показало, что число выпускников, оканчивающих программы последипломного образования в автомобильном секторе США, сократилось на 20% с 2020 года, причем 11,8% сокращения приходится всего на один год. TechForce сообщил, что стране потребуется более чем в четыре раза больше техников автомобильной промышленности, чем выпустят в ближайшие пять лет. Об этом пишет Zero Hedge.

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Эта проблема знакома тем, кто пытается эффективно управлять небольшими авторемонтными мастерскими.

Николь Мискелли, менеджер PMR Auto and Diesel Repair в Марионе (штат Иллинойс) прокомментировала ситуацию: “Мы испытываем трудности с поиском механиков, нам регулярно не хватает персонала, и прямо сейчас у нас пять ремонтных площадок и только три техника, включая владельца”.

По словам менеджера, автомобили сейчас не те, что были 20-30 лет назад, задействовано много электроники, и механикам приходится учиться многому. К примеру, ремонт тормозов на некоторых автомобилях невозможно провести без знаний по электронике.

Сегодня одной из серьезных проблем в образовании стало то, как же донести до школ, родителей и студентов, что существуют вполне доступные профессии. Если стать профессионалом в каком-то деле, то со временем можно основать собственную компанию.