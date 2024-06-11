Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровяк из комедии "Бриллиантовая рука" оказался журналистом
Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз
Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков
Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе
Самым популярным направлением на июль стал Ереван
Как избежать ДТП во время ливня: советы автоэксперта Ивана Зенкевича
Как получить данные о медицинских услугах и их стоимости через ОМС
Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека
Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии
Автомобили сейчас уже не те: в автомобильном секторе США дефицит рабочих рук

Американские автосервисы испытывают проблемы с поиском квалифицированных механиков

1:31
Экономика

Недавнее исследование Фонда TechForce показало, что число выпускников, оканчивающих программы последипломного образования в автомобильном секторе США, сократилось на 20% с 2020 года, причем 11,8% сокращения приходится всего на один год. TechForce сообщил, что стране потребуется более чем в четыре раза больше техников автомобильной промышленности, чем выпустят в ближайшие пять лет. Об этом пишет Zero Hedge.

Американские автосервисы испытывают проблемы с поиском квалифицированных механиков
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Эта проблема знакома тем, кто пытается эффективно управлять небольшими авторемонтными мастерскими.

Николь Мискелли, менеджер PMR Auto and Diesel Repair в Марионе (штат Иллинойс) прокомментировала ситуацию: “Мы испытываем трудности с поиском механиков, нам регулярно не хватает персонала, и прямо сейчас у нас пять ремонтных площадок и только три техника, включая владельца”.

По словам менеджера, автомобили сейчас не те, что были 20-30 лет назад, задействовано много электроники, и механикам приходится учиться многому. К примеру, ремонт тормозов на некоторых автомобилях невозможно провести без знаний по электронике.

Сегодня одной из серьезных проблем в образовании стало то, как же донести до школ, родителей и студентов, что существуют вполне доступные профессии. Если стать профессионалом в каком-то деле, то со временем можно основать собственную компанию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Польские силовики применили оружие на границе с Белоруссией более 1300 раз
Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков
Артемьев придумал музыку к "Свой среди чужих, чужой среди своих" будучи подшофе
Самым популярным направлением на июль стал Ереван
Как избежать ДТП во время ливня: советы автоэксперта Ивана Зенкевича
Как получить данные о медицинских услугах и их стоимости через ОМС
Врачи ответили, как собака влияет на психическое здоровье человека
Литовский свекольник: один из самых популярных холодных супов в странах Балтии
Ученые выяснили, как акулы пережили сильный скачок температуры на Земле
Frontiers in Psychiatr: выявлена связь между бактерией Bartonella и психозом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников