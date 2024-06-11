Страны БРИКС обсудили варианты активного использования местных валют

Министры иностранных дел стран БРИКС обсудили варианты активизации местных валют

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На встрече в Нижнем Новгороде министры признали необходимость всеобъемлющей реформы глобальной финансовой архитектуры, которая предусматривает более широкое использование местных валют в торговле между странами-членами. Об этом пишет индийское интернет-издание Business Standard. Дамму Рави, секретарь по экономическим связям Министерства иностранных дел Индии, представлял индийскую сторону.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Министры иностранных дел стран Брикс встретились в понедельник в российском Нижнем Новгороде и провели множество обсуждений, в том числе важное обсуждение, посвященное более широкому использованию местных валют. валюты в торговых и финансовых операциях между странами БРИКС.

На встрече министры признали необходимость всеобъемлющей реформы глобальной финансовой архитектуры. Они договорились о совместном преобразовании Нового Банка развития в Многосторонний банк развития нового типа 21-го века и призвали Банк добросовестно выполнять свои цели и функции.

Кроме того, министры выразили намерение развивать энергетическое сотрудничество между странами БРИКС. Они призвали к созданию устойчивых глобальных цепочек поставок для обеспечения всеобщего доступа к недорогостоящим, экономичным, надежным, устойчиво работающим и современным источникам энергии.

Министры напомнили о своих национальных позициях относительно ситуации в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН. Главы МИД стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися конфликтами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл встречу минутой молчания в память о скончавшемся бывшем президенте Ирана Ибрагиме Раиси и министре иностранных дел Ирана Хосейне Амир Абдоллахияне. Он выразил соболезнования народу Ирана и семьям погибших.