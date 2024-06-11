Knauf намерен продать российский бизнес с возможностью обратного выкупа

Немецкий производитель стройматериалов Knauf расстается со своим бизнесом в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации "Интерфакса", немецкий производитель строительных материалов Knauf Group планирует продать бизнес в России с возможностью выкупа в течение двух лет.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Однако сделка пока не получила одобрения российских властей.

В апреле 2024 года компания заявила о своем решении расстаться с бизнесом в России "на фоне текущих событий". Сделка была вынесена на согласование с правительственной комиссией, контролирующей иностранные инвестиции.

Продукция Knauf широко используется в строительных проектах различного масштаба по всей России, благодаря своей надежности, качеству и инновационным решениям. Компания активно внедряет новые технологии и инновации в производство своих материалов, что позволяет повышать качество продукции.