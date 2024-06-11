Капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов: в мире стало больше долларовых миллионеров

В 2023 году состояние долларовых миллионеров по всему миру значительно возросло. По данным ежегодного отчета World Wealth Report, опубликованного компанией Capgemini, их совокупное богатство увеличилось на 4,7 процента, сообщает "Интерфакс".
Их совокупный капитал достиг рекордного уровня в 86,79 триллиона долларов, компенсируя падение на 3,6 процента, зафиксированное в 2022 году.
Наибольший рост состояния миллионеров наблюдался в Северной Америке, где оно увеличилось на 7,2 процента, достигнув 27,5 триллиона долларов.
В Азии капитал миллионеров вырос на 4,2 процента, достигнув 25,7 триллиона долларов; в Европе — на 3,9 процента, до 18,9 триллиона долларов; на Ближнем Востоке — на 2,9 процента, до 3,5 триллиона долларов; а в Латинской Америке — на 2,3 процента, до 9,4 триллиона долларов.
В Африке, напротив, миллионеры стали беднее на 1 процент, и их совокупное состояние снизилось до 1,8 триллиона долларов.
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