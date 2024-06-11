Капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов: в мире стало больше долларовых миллионеров

В 2023 году долларовые миллионеры разбогатели ещё больше

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году состояние долларовых миллионеров по всему миру значительно возросло. По данным ежегодного отчета World Wealth Report, опубликованного компанией Capgemini, их совокупное богатство увеличилось на 4,7 процента, сообщает "Интерфакс".

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Их совокупный капитал достиг рекордного уровня в 86,79 триллиона долларов, компенсируя падение на 3,6 процента, зафиксированное в 2022 году.

Наибольший рост состояния миллионеров наблюдался в Северной Америке, где оно увеличилось на 7,2 процента, достигнув 27,5 триллиона долларов.

В Азии капитал миллионеров вырос на 4,2 процента, достигнув 25,7 триллиона долларов; в Европе — на 3,9 процента, до 18,9 триллиона долларов; на Ближнем Востоке — на 2,9 процента, до 3,5 триллиона долларов; а в Латинской Америке — на 2,3 процента, до 9,4 триллиона долларов.

В Африке, напротив, миллионеры стали беднее на 1 процент, и их совокупное состояние снизилось до 1,8 триллиона долларов.