Лицензия аннулирована из-за жалоб жителей: популярному стройматериалу предрекли подорожание

Дагестанский камень может подорожать на 200 процентов

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дагестанский камень может подорожать на 200% из-за аннулирования Минприроды лицензии у ПК ДКСМ — старейшего завода по добыче известняка-ракушечника в Дербенте.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такое резкое повышение стоимости стройматериала прогнозирует руководство предприятия, сообщает Telegram-канал Mash.

В случае закрытия завода, стоимость камня увеличится с одной тысячи рублей до трёх-четырёх тысяч за квадратный метр. Объём добычи снизится на 50%.

В министерстве пояснили, что лицензия была аннулирована вследствие жалоб местных жителей на шум. Однако проведённая по запросу завода экспертиза государственной лабораторией не выявила нарушений. Кроме того, опрос жителей показал, что шум никому не мешает.