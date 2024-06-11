В Бразилии элитные породы коров продаются на аукционах с высокими ставками

Бразильская корова Виатина-19 побила все рекорды — ее продали на аукционе более чем за 4 миллиона долларов, что в три раза превышает цену предыдущей рекордсменки. Об этом пишет FOX Business.
"Виатина-19" — результат многолетних усилий Бразилии по выращиванию более мясистых коров.
Коровы-призеры продаются на аукционах с высокими ставками — настолько высокими, что богатые владельцы ранчо делят их между собой.
"Мы не забиваем элитный скот. Мы его разводим. И в конечном итоге собираемся накормить весь мир", — говорит Ней Перейра после прибытия на вертолете на свою ферму в штате Минас-Жерайс.
Заводчики очень ценят элитные породы коров. Те, кто хочет улучшить генетику своего скота, платят около 250 000 долларов за возможность получить яйцеклетки Viatina-19.
Яйцеклетки коровы были проданы ранее боливийским покупателям. Перейра планирует наладить экспорт яйцеклеток в другие страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Индия и США.
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