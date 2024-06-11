Какие риски с использованием искусственного интеллекта существуют в финансовой системе?

ИИ может создать новые риски для финансовой отрасли

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила банкиров и технологов о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой системе.

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Йеллен считает, что ИИ обладает огромным потенциалом для финансовой отрасли, но в то же время создает новые риски. Об этом передает CNN.

Среди преимуществ ИИ:

* Улучшенное прогнозирование и управление портфелем.

* Борьба с мошенничеством и улучшенное обслуживание клиентов.

* Удешевление и расширение доступа к финансовым услугам.

Однако Йеллен также отмечает ряд опасностей:

* Непрозрачность моделей ИИ. Их сложно анализировать, что затрудняет оценку рисков.

* Неадекватные системы управления рисками. Компании могут недостаточно хорошо управлять рисками, связанными с ИИ.

* Зависимость от одних и тех же данных и моделей. Это может привести к "переполнению" рынков и усилению волатильности.

* Концентрация в руках нескольких компаний. Сбой одной компании может повлиять на многих участников рынка.

Йеллен подчеркивает важность разработки четких правил и надзора за использованием ИИ в финансах.