Какие риски с использованием искусственного интеллекта существуют в финансовой системе?

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила банкиров и технологов о рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в финансовой системе.
Йеллен считает, что ИИ обладает огромным потенциалом для финансовой отрасли, но в то же время создает новые риски. Об этом передает CNN.
Среди преимуществ ИИ:
* Улучшенное прогнозирование и управление портфелем.
* Борьба с мошенничеством и улучшенное обслуживание клиентов.
* Удешевление и расширение доступа к финансовым услугам.
Однако Йеллен также отмечает ряд опасностей:
* Непрозрачность моделей ИИ. Их сложно анализировать, что затрудняет оценку рисков.
* Неадекватные системы управления рисками. Компании могут недостаточно хорошо управлять рисками, связанными с ИИ.
* Зависимость от одних и тех же данных и моделей. Это может привести к "переполнению" рынков и усилению волатильности.
* Концентрация в руках нескольких компаний. Сбой одной компании может повлиять на многих участников рынка.
Йеллен подчеркивает важность разработки четких правил и надзора за использованием ИИ в финансах.
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