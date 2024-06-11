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Европейский центральный банк снизил ключевую ставку

Впервые с 2019 года ЕЦБ снижает процентные ставки

1:55
Экономика

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение снизить процентные ставки впервые после серии повышений процентных ставок в целях борьбы с инфляцией. Финансовое руководство во главе с президентом Центрального банка Кристиной Лагард снизили ключевую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 4,25 процента, как объявил ЕЦБ в начале июня во Франкфурте-на-Майне. Пишет ZDFheute.

Впервые с 2019 года ЕЦБ снижает процентные ставки
Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Снижена ставка по депозитам, которую банки получают за хранение денег в центральном банке (является ключевым на финансовом рынке), до 3,75 процента с предыдущих 4,00 процента.

Последний раз центральный банк снижал процентные ставки в сентябре 2019 года. "Совет ЕЦБ не берет на себя никаких обязательств по конкретной траектории процентных ставок заранее", — пояснил ЕЦБ с целью дальнейшего курса.

Что подразумевается под ключевой процентной ставкой?

Ключевые процентные ставки — это процентные ставки, устанавливаемые ответственным центральным банком, по которым коммерческие банки могут получать или инвестировать деньги от центрального или центрального банка. В еврозоне за установление ключевых процентных ставок отвечает Европейский центральный банк. Основная цель центральных банков — обеспечить стабильный уровень цен при низком уровне инфляции.
ЕЦБ стремится к целевому уровню инфляции в два процента в среднесрочной перспективе. Чтобы поддерживать уровень инфляции на определенном уровне, центральный банк может повысить ключевые процентные ставки ("ограничительная денежно-кредитная политика") или снизить их ("экспансионистская денежно-кредитная политика").

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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