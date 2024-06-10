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"Доллар под давлением": эксперт предрекла повышение курса рубля

Эксперт предрекла повышение курса рубля

1:19
Экономика

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" Людмила Голощапова сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что из-за сохранения Центробанком РФ ключевой ставки на уровне 16% курс рубля в ближайшее время будет расти.

Эксперт предрекла повышение курса рубля
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Голощапова отметила, что жёсткая позиция ЦБ способствует укреплению отечественной валюты. С начала года доллар находится под давлением и торгуется ниже 90 рублей, евро — в пределах 96-98 рублей, а юань — в диапазоне 11-13 рублей. Она добавила, что в дальнейшем эти значения достигнут локального минимума и начнут повышаться.

По мнению Голощаповой, на это влияют различные факторы — от политических до экономических, включая продовольственную безопасность.

Эксперт также подчеркнула, что девальвация рубля на сегодняшний день не рассматривается, так как валютные барьеры, установленные ЦБ, остаются достаточно устойчивыми и будут поддерживать текущие границы до принятия корректирующих решений по исполнению государственного бюджета на 2024 год.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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