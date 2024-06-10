Золото заканчивается: найти новые месторождения драгметалла всё сложнее

Трудности в добыче золота продолжают расти

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Трудности в добыче золота продолжают увеличиваться, что подтверждается выводами экспертов Всемирного совета по золоту, сообщает EADaily.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно информации польского издания Gazeta, организация предупреждает, что добыча этого драгоценного металла сталкивается с серьёзными проблемами.

Проще говоря, запасы золота истощаются, и находить новые месторождения становится все сложнее.

Главный рыночный стратег Совета Джон Рид заявил, что в первом квартале 2024 года наблюдалось рекордное увеличение добычи на шахтах

Он также отметил, что, несмотря на кратковременный рост, рынок золота фактически стабилизировался в период с 2016 по 2018 годы, и с тех пор увеличение добычи было незначительным.