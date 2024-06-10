Золото заканчивается: найти новые месторождения драгметалла всё сложнее

Трудности в добыче золота продолжают увеличиваться, что подтверждается выводами экспертов Всемирного совета по золоту, сообщает EADaily.
Согласно информации польского издания Gazeta, организация предупреждает, что добыча этого драгоценного металла сталкивается с серьёзными проблемами.
Проще говоря, запасы золота истощаются, и находить новые месторождения становится все сложнее.
Главный рыночный стратег Совета Джон Рид заявил, что в первом квартале 2024 года наблюдалось рекордное увеличение добычи на шахтах
Он также отметил, что, несмотря на кратковременный рост, рынок золота фактически стабилизировался в период с 2016 по 2018 годы, и с тех пор увеличение добычи было незначительным.
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