Под новый 2025 год обновленный аэропорт Сухума встретит первых пассажиров

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил на полях ПМЭФ-2024, что реконструкция сухумского аэропорта подходит к завершению. В конце декабря аэропорт примет долгожданных гостей. Об этом передает РИА Новости.
По данным главы государства, полеты будут совершаться в семь российских городов.
Сухумский аэропорт находится в 18 км от столицы. В 90-е годы аэропорт обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки. После закрытия аэропорта руководство страны не раз предпринимало попытки восстановления воздушной гавани.
Наличие современного и функционирующего аэропорта будет способствовать повышению престижа страны — это может привлечь внимание инвесторов, туристов и международных партнеров. Аэропорт играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны, способствуя расширению возможностей для ее жителей и укреплению международных связей.
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