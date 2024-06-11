Под новый 2025 год обновленный аэропорт Сухума встретит первых пассажиров

В конце декабря обновленный аэропорт Сухума будет принимать гостей

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил на полях ПМЭФ-2024, что реконструкция сухумского аэропорта подходит к завершению. В конце декабря аэропорт примет долгожданных гостей. Об этом передает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По данным главы государства, полеты будут совершаться в семь российских городов.

Сухумский аэропорт находится в 18 км от столицы. В 90-е годы аэропорт обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки. После закрытия аэропорта руководство страны не раз предпринимало попытки восстановления воздушной гавани.

Наличие современного и функционирующего аэропорта будет способствовать повышению престижа страны — это может привлечь внимание инвесторов, туристов и международных партнеров. Аэропорт играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны, способствуя расширению возможностей для ее жителей и укреплению международных связей.