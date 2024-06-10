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Марш иноагентов Mary Kay, Avon, Oriflame

3:40
Экономика

Уфа, апрель 2024 года. Тысячи женщин в одинаковых красных пиджаках маршируют по улицам города. Это не творческий перфоманс, а финалистки всероссийского конкурса Mary Kay, которые своим шествием чествуют основательницу компании и одну из основоположниц феминизма американку Мэри Кей. Но это лишь вершина айсберга иностранных сетевых структур.

Марш иноагентов Mary Kay, Avon, Oriflame
Фото: commons.wikimedia.org by MarceDiaz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сегодня более 400 физических лиц, СМИ и НКО признаны иностранными агентами влияния. Но существуют крупные иностранные компании прямых продаж, чье влияние на общество масштабнее, чем у многих блогеров-миллионников. Штаб-квартиры трех главных иностранных игроков на рынке прямых продаж — Avon, Mary Kay и Oriflame — располагаются в Лондоне, Вашингтоне и Стокгольме — столицах самых агрессивно настроенных по отношению к России стран.

Позиция Великобритании и США касательно России для всех очевидна, но мало кто знает, что Швеция — один из главных спонсоров режима Зеленского. Стокгольм только недавно выделил дополнительных 7 миллиардов военной помощи Украине, что в процентном соотношении выше расходов США для ВСУ.

Avon, Mary Kay и Oriflame управляются из недружественных стран, обладают многочисленными каналами распространения информации, пользуются доверием населения, но они до сих пор не признаны иностранными агентами. Avon и Oriflame публично осуждали СВО на своих ресурсах, заявляли о своем желании покинуть российский рынок и выделяли средства для поддержки ВСУ. Но до сих пор продолжают свою работу в России. В отличие от иностранных компаний, которые просто реализуют свою косметику на полках магазинов и не несут никакой угрозы, иностранные компании прямых продаж регулярно проводят обучение, мотивирующие поездки за границу, проводят закрытые встречи. Именно на таких семинарах и в специальных чатах идет информационное давление на торговых агентов и мягко транслируется западная идеология.

Муж одного из лидеров Mary Kay заявил, что эти собрания больше походят на секту, а не на обучение. Жена полностью погрузилась в создание своей команды, стала более нервной и агрессивной, отвернулась от всех друзей-патриотов, перестала поддерживать мужа в его помощи нашим ребятам на фронте.

По оценкам ассоциации прямых продаж в России с Mary Kay, Avon и Oriflame сотрудничает около 2 миллионов женщин. Они активно вовлечены в их деятельность, многие проходят обучение по личностному росту от "западных учителей".

В 2019 году в Китае был создан список ненадежных компаний, защищающий национальные интересы и ценности на фоне давления США. В этот список вошли Avon, Oriflame и Mary Kay. Вопрос о законодательной форме для признания иностранными агентами компаний, которые оказывают большое влияние на общественное мнение, активно требует решения. 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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