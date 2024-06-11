Запад все больше выходит за рамки дозволенного

Запад перешел Рубикон. Есть альтернатива доллару?

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты радикально расширили использование санкций в качестве карательного инструмента внешней политики. А долг-то у страны увеличивается. Об этом пишет Reuters.

Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Сегодняшние события говорят о том, что внутри страны, так и за рубежом растет беспокойство по поводу последствий высокомерия США. Некоторые страны ищут способы сократить свое присутствие в США и увеличить торговые потоки, не связанные с долларами.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер отметил, что в конституционной системе "царит беспорядок" — "и это демократия".

А Запад все больше выходит за рамки дозволенного — перешел Рубикон. Финансовый директор одной из влиятельных компаний говорит, что обсуждение вопроса о том, что Запад может наложить арест на суверенные российские активы стоимостью около 300 миллиардов долларов, которые были заблокированы из-за Украины, подрывает статус Соединенных Штатов.

Америка разрушает постепенно столпы, на которых держится доллар как мировая резервная валюта. Поступая таким образом, она фактически бросает вызов остальному миру в поисках альтернативы — и пока, похоже, выигрывает.