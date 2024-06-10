Югра приблизилась к тройке лидеров по социально-экономическому развитию

По социально-экономическому развитию Югра заняла 4 место

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ежегодно агентство РИА Рейтинг проводит исследование экономики российских регионов.

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По итогам 2023 года, в тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Четвертую позицию заняла Югра. Ранее регион был на пятом месте.

Югра, или Ханты-Мансийский автономный округ – один из российских субъектов Федерации, расположенный в Западной Сибири. Регион богат природными ресурсами (нефть, газ, лес и водные ресурсы). Югра – уникальный регион, сочетающий в себе красоту природы, традиции коренных народов и современную инфраструктуру.

В ходе исследования авторы учитывали различные показатели эффективности экономики субъектов РФ. В их числе были объемы производства, доходы бюджетов, уровень безработицы, развитие социальной сферы и т.д.

Как обычно, высокие позиции у регионов с крупными финансовыми и промышленными центрами, а также сырьевой направленностью.