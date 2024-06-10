Евро проигрывает доллару?

Политическая напряженность в Европе усиливает давление на евро

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики считают, что углубление политической напряженности в Европе, усилит давление на евро после того, как в результате парламентских выборов лидеры Франции и Германии понесли потери. Об этом передает Bloomberg.

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Единая валюта упала до месячного минимума по отношению к доллару после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц потерпели поражение от крайне правых партий на европейских выборах.

Рост крайне правых настроений в Европе может подорвать евро. "Это можно рассматривать как удар по зарождающимся позитивным настроениям в отношении евро, которые начали доминировать на валютных рынках в последние недели”, — сказал глава отдела валютных исследований и стратегии французского банка G-10. Евро будет в большей степени зависеть от динамики данных по США и Федеральной резервной системы.