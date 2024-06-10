Кто больше пользы принесет на работе - "ранние пташки" или полуночники?

Кто эффективнее выполняет свою работу - "жаворонки" или "совы"?

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, опубликованное в 2022 году Джессикой Дитч из университета штата Орегон и ее соавторами, показало, что полуночники воспринимаются респондентами как “ленивые”, “недисциплинированные” и “безответственные”.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании, проведенном в 2012 году Рене Бисс и Линн Хэшер из университета Торонто, ранние пташки сообщали, что чувствуют себя счастливее и здоровее. Их ночные противоположности, полуночники, как правило, меньше спят, что может сказаться на их настроении и здоровье, а также на продуктивности.

Эндрю Конлин из университета Оулу в Финляндии и его соавторы обнаружили, что мужчины, которые вставали поздно, зарабатывали на 4% меньше денег, чем те, кто вставал рано. Об этом пишет The Economist/

Подтверждает это и русская пословица: кто рано встает, тому Бог подает. Однако при планировании дел важно учитывать свой хронотип. Переделать его не получится, так как он закладывается на генетическом уровне. Сегодняшние гибкие графики у некоторых работодателей позволяют выполнять свою работу без ущерба своему здоровью, продуктивности. Главное, высыпаться. Недосыпание и сбой биологических часов ведут к ухудшению общего состояния здоровья, снижению когнитивной деятельности.