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Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию на 20%

Бразилия увеличивает экспорт кофе в РФ

0:46
Экономика

Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию на 20%, сообщает РИА Новости.

Бразилия увеличивает экспорт кофе в РФ
Фото: unsplash.com by Mark Daynes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам бразильского посла в России Родриго де Лима Баэна Соареса, стоимость кофе остаётся изменчивой из-за непредсказуемых факторов, таких как изменения климата.

В настоящее время Бразилия активно работает над увеличением поставок в Россию, что отражает тенденцию роста экспорта кофе.

Международная организация кофе ранее сообщила, что производство арабики в прошлом сельскохозяйственном году выросло на 1,8% и составило 94 миллиона мешков, тогда как производство робусты сократилось на 2%, до 74,2 миллиона мешков.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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