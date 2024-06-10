Низкие цены и высокая эффективность: найдена замена нефти на мировых рынках

Каждый третий новый грузовик в Китае работает на сжиженном природном газе (СПГ). Bloomberg сообщает, что отсутствие рыночного регулирования, низкие цены и высокая эффективность СПГ могут привести к долгосрочному отказу от нефти.
Резкое снижение цен на природный газ и перспектива его избытка в ближайшие годы способствуют росту продаж грузовиков и судов, работающих на этом топливе, что ускоряет долгосрочный отказ от нефти в Китае.
Эта ситуация может оказать влияние и на другие страны, так как Китай является крупнейшим импортером нефти.
Ожидания того, что цены на СПГ останутся низкими на протяжении десятилетий благодаря значительным инвестициям в США, Катаре и других странах, способствуют распространению этого вида топлива.
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