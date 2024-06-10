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8 способов накопить деньги даже с маленькой зарплатой

Как накопить деньги при маленькой зарплате

2:24
Экономика

Накопление денег при небольшой зарплате может показаться сложной задачей, но это вполне реально, если следовать нескольким простым правилам.

Как накопить деньги при маленькой зарплате
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый шаг к накоплению денег — это понимание своих доходов и расходов. Создайте подробный бюджет, в котором учтите все ваши доходы и обязательные расходы. Таким образом, вы сможете определить, сколько денег у вас остаётся на сбережения и на непредвиденные расходы.

Просмотрите свой бюджет и найдите статьи расходов, которые можно сократить. Это могут быть:

— Подписки, которые вы редко используете.
— Частые посещения кафе и ресторанов.
— Покупка брендовой одежды и аксессуаров.

Определите, для чего вы хотите накопить деньги. Это может быть создание "подушки безопасности", покупка крупной вещи, поездка или другое. Конкретные цели помогут вам оставаться мотивированными и следовать своему плану сбережений.

Используйте правило 50/30/20. Суть этого правила заключается в правильном распределении доходов.

50% на обязательные расходы (жилье, питание, транспорт)
30% на личные нужды и развлечения
20% на сбережения
Если ваша зарплата слишком мала, чтобы следовать этому правилу, попробуйте адаптировать его под свои возможности, постепенно увеличивая процент сбережений.

Настройте автоматическое перечисление части вашей зарплаты на сберегательный счёт. Это поможет вам не забывать откладывать деньги и уменьшит соблазн потратить их.

Если ваша основная работа не приносит достаточного дохода для накоплений, рассмотрите возможность подработки. Это может быть фриланс, временная работа или другие способы дополнительного заработка.

Постарайтесь минимизировать использование кредитных карт и не брать займы на ненужные покупки. Долги могут существенно осложнить вашу финансовую ситуацию и помешать вам накопить деньги.

Планируйте покупки во время распродаж и акций. Это поможет вам сэкономить деньги на необходимых товарах и услугах.

Накопление денег — это процесс, требующий времени и дисциплины. Не ожидайте мгновенных результатов. Постепенно увеличивая свои сбережения, вы сможете достичь своих финансовых целей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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