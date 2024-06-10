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"Переименуйтесь в Z Bank": Олег Тиньков* прокомментировал изменения в "Тинькофф Банке"

Олег Тиньков посоветовал* "Т-Банку" переименоваться

0:47
Экономика

Недавно "Тинькофф Банк" изменил свое название на "Т-Банк". Основатель и бывший владелец банка, Олег Тиньков* прокомментировал это изменение.

Олег Тиньков посоветовал* "Т-Банку" переименоваться
Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Тиньков выразил радость по поводу того, что банк больше не связан с его фамилией.

"Ребята, вот вам моя последняя идея: переименуйтесь в Z Bank, а не Т-Банк", — предложил он.

Напомним, в 2022 году после начала спецоперации на Украине, Олег Тиньков* раскритиковал действия российских властей. Через какое-то время он отказался от российского гражданства. В ноябре 2022 года Forbes оценил состояние бизнесмена в $860 млн.

* признан иноагентом на территории России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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