"Переименуйтесь в Z Bank": Олег Тиньков* прокомментировал изменения в "Тинькофф Банке"

Недавно "Тинькофф Банк" изменил свое название на "Т-Банк". Основатель и бывший владелец банка, Олег Тиньков* прокомментировал это изменение.
Тиньков выразил радость по поводу того, что банк больше не связан с его фамилией.
"Ребята, вот вам моя последняя идея: переименуйтесь в Z Bank, а не Т-Банк", — предложил он.
Напомним, в 2022 году после начала спецоперации на Украине, Олег Тиньков* раскритиковал действия российских властей. Через какое-то время он отказался от российского гражданства. В ноябре 2022 года Forbes оценил состояние бизнесмена в $860 млн.
* признан иноагентом на территории России.
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